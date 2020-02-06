Киев, , 12:29 — REGNUM Никто в настоящий момент не знает, как пойдет процесс рассмотрения во втором чтении закона о продаже земли на Украине, заявил журналистам 6 февраля в кулуарах Рады глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, из 4 тысяч поправок, поданных к законопроекту после первого чтения, около 2 тысяч — это «генерация текста», но по регламенту парламент должен и их рассматривать.

«Это длительная процедура… Прошу вас не вестись ни на какие манипуляции, мы будем идти по регламенту», — пообещал соратник Зеленского.

«Фактически… сколько мы сможем выдержать, столько и сможем сидеть… Закончим эту ночь и начнем завтра работать. Если завтра не завершим, продолжим через неделю», — добавил Арахамия.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в «Слуге народа» заявляли, что готовы начать работу утром 6 февраля и рассматривать правки в земельную реформу до 3−4 утра 7 февраля. Также в партии Зеленского отмечали, что большое количество правок является главной проблемой, а голоса за продажу земли у партии есть. Кроме того, в «СН» ожидают блокирования трибуны Рады со стороны оппонентов и другие элементы политического противостояния.