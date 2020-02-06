Москва, , 12:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о том, как руководство страны восприняло провал импичмента президента США Дональда Трампа. Это внутренние дела США, заявил он 6 февраля журналистам.

Кремль традиционно не комментирует такие события, отметил он, указав, что решение Сената США об оправдании Трампа было прогнозируемым.

Для России главное, чтобы в США её перестали использовать в качестве «главного демона внутриполитической арены». Тогда появятся перспективы к нормализации двусторонних отношений, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США оправдал главу государства по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту. Это означает, что Дональд Трамп остаётся у власти.

Читайте также: «Трамп-2048»: президент США пошутил над провалом импичмента

А также: Трамп пообещал публично обсудить «обман с импичментом»