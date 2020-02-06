Киев, , 12:25 — REGNUM Председатель НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев получает около $42 тыс. ежемесячно, сообщили 6 февраля «Украинские новости».

Согласно договору, утверждённому приказом №681 министерства экономического развития и торговли Украины от 13 апреля 2016 года, оклад Коболева составляет 1 млн 41 тыс. гривен. Предусмотрены также компенсационные выплаты, доплаты, премии и вознаграждения. Вместе с отпускными Коболев получает материальную помощь на оздоровление.

В издании отметили, что опубликованный контракт действовал в 2018 году, когда Коболев получил одни лишь премии на сумму 286,5 млн гривен или $11,5 млн.

Напомним, ранее правительство Украины призвало правление «Нафтогаза» приостановить выплату премий руководству компании. Члены правительства хотят изучить договоры, на основании которых выплачиваются гигантские поощрения.

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