Баку, , 12:32 — REGNUM Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу допустил возможность встречи лидеров России Турции для проведения обсуждения ситуации, сложившейся в зоне деэскалации в Сирии. Он сообщил об этом 6 февраля на пресс-конференции в Баку.

По словам главы МИД Турции, президент России Владимир Путин открыто обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом все вопросы, после чего лидеры двух стран приняли решение продолжать совместную работу.

«Сейчас мы ждем прибытия делегации из России. После этого, если возникнет необходимость, могут встретиться лидеры», — заявил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, что Турция не стремится к противостоянию с союзниками и придает особое значение сотрудничеству с Россией.