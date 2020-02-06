Москва, , 12:18 — REGNUM В январе 2020 года военные специалисты России и Турции погибли в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, сообщает 6 февраля Министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что в середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести"режим тишины» в Идлибе, однако террористы не только не снизили своей боевой активности, а нарастили атаки.

«Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни, — говорится в сообщении. — Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты».

В МИД РФ также отметили сильный рост активности боевиков в регионе с начала 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января по договоренности России и Турции в зоне «Идлиб» было объявлено о прекращении огня. Тем не менее боевики и террористы ежедневно нарушали это соглашение, обстреливая сирийских военных и населённые пункты.

В Минобороны РФ заявили, что численность террористов, находящихся в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, составляет не менее 20 тыс. человек. Данные о численности представлены без учета иностранных наёмников.

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