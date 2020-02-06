Киев, 6 февраля 2020, 12:17 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» есть необходимые 226 голосов за поддержку законопроекта о продаже земли, заявил журналистам сегодня, 6 февраля, глава фракции Давид Арахамия.
По его словам, утром на заседании фракции при участии президента Зеленского было проведено сигнальное голосование, и в поддержку документа высказались более 226 депутатов президентской политсилы.
«Это значит, что мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли», — заявил Арахамия.
ИА REGNUM напоминает, что сегодня Рада начнет рассмотрение земельной реформы во втором чтении. После первого чтения к документу было подано более 4 тыс. правок. Как Рада справится с ними в оперативном режиме — одна из ключевых интриг. Для успешного голосования необходимо как минимум 226 голосов,