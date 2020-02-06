Киев, , 12:17 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» есть необходимые 226 голосов за поддержку законопроекта о продаже земли, заявил журналистам сегодня, 6 февраля, глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, утром на заседании фракции при участии президента Зеленского было проведено сигнальное голосование, и в поддержку документа высказались более 226 депутатов президентской политсилы.

«Это значит, что мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли», — заявил Арахамия.