Москва, , 12:15 — REGNUM Правительству РФ нужно проанализировать планы и проекты на соответствие новым задачам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 февраля на заседании правительства России.

Он поручил «провести подробный анализ планов и инициатив подобных проектов», отметив, что это должно затронуть и нормативные акты.

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«Такая инвентаризация позволит нам выявить те, которые не соответствуют новым задачам, поставленным президентом, и показателям, установленным в национальных проектах. А главное — это подготовить аргументацию и принять обоснованное решение относительно их дальнейшей судьбы», — заявил Мишустин.

Глава правительства добавил, в работе правительства следует «учитывать возможный общественный резонанс».

Как сообщало ИА REGNUM, стимулирование потребительского спроса с помощью социального пакета и ряда других мер, которые готовит правительство РФ, помогут увеличить темпы роста ВВП в России, заявил Мишустин.