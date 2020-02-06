Токио, , 12:13 — REGNUM Решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ принять участие в торжествах 9 мая в Москве не будет правильным. Так считает независимый депутат японского парламента, бывший глава МИД страны Кацуя Окада, передаёт 6 февраля агентство Kyodo.

Окада полагает, что в своё время Советский Союз нарушил договор о нейтралитете с Японией и «оккупировал» южные Курильские острова. Поездка японского лидера в РФ может означать, что он согласен с таким положением дел.

«Лидеру Японии надо туда ехать и праздновать? Я весьма сомневаюсь в правильности такого решения», — подчеркнул Окада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин пригласил японского премьер-министра Синдзо Абэ на празднование 75-летия Победы. Абэ пока не ответил на приглашение.

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