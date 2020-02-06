Минск, , 12:08 — REGNUM Делегация госконцерна «Белнефтехим» прибыла в Казахстан для обсуждения условий поставок казахстанской нефти на белорусские НПЗ. Делегацию возглавляет председатель госконцерна Андрей Бунаков.

Делегации предстоит обсудить принципиальные и технические вопросы. Среди таковых — премия казахстанским поставщикам и доступ к транзиту по нефтепроводу российской «Транснефти».

В случае положительного решения этих вопросов будет подписано межправительственное соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Белоруссию. Минск планирует импортировать таковых из Казахстана в объёме до 3,5 млн т ежегодно.

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Александр Лукашенко ранее заявлял о неприемлемости формирования цены российских поставщиков с учётом премии. Он также критиковал российское руководство за блокирование поставок казахстанской нефти в Белоруссию.

По распоряжению Лукашенко в декабре 2019 года не были подписанты контракты с российскими поставщиками нефти и газа. В начала года госконцерн «Белнефтехим» неоднократно повышал цены на белорусских АЗС, а в феврале появились лимиты на отпуск топлива «в один руки».

Сейчас белорусские НПЗ минимально загружены благодаря поставкам небольших объёмов добываемой в Белоруссии нефти (почти 1,5 млн т ежегодно экспортировались в ЕС). С начала года также было поставлено менее миллиона тонн нефти из России (компании Михаила Гуцериева) и Норвегии (80 тыс т через литовскую Клайпеду).

На 7 февраля запланированы переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. По словам посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, президенты обсудят вопросы поставок российских углеводородов и интеграции в формате Союзного государства.

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