Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чувашии продолжаются отставки в правительстве. Снят с должности исполняющего обязанности главы минэкономразвития Павел Иванов. Соответствующий указ подписал сегодня, 6 февраля, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иванов, который проработал на посту более семи месяцев, освобождён от должности от исполнения обязанностей министра экономического развития, промышленности и торговли.

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Напомним, до получения министерского портфеля Павел Иванов работал помощником Ивана Моторина (ныне исполняющего обязанности главы чувашского правительства), также недолгое время занимал пост заместителя министра финансов, когда ведомство возглавлял Михаил Ноздряков. Последний вернулся в чувашское правительство после отставки главы республики Михаила Игнатьева, став 3 февраля 2020 года и. о. главы минфина.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев отправил правительство в отставку. 31 января были освобождены от должности по собственному желанию соратники экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева — Юрий Васильев (руководитель администрации главы региона) и Светлана Енилина (минфин).

3 февраля исполняющим обязанности министра финансов Чувашии назначен Михаил Ноздряков, который три года возглавлял минфин республики в правительстве Михаила Игнатьева. Временное исполнение обязанностей руководителя администрации главы Чувашии возложено на Николая Каргина, ранее занимавшего должность первого заместителя руководителя — начальника управления внутренней политики.

3 февраля своих постов лишились министр культуры Константин Яковлев, глава минприроды Иван Исаев и глава минтруда Сергей Димитриев. Исполняющими обязанности министра культуры и природных ресурсов назначены Роза Лизакова и Виктор Косачев.

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