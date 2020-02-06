Москва, , 12:06 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ускорить подготовку законопроектов для реализации послания президента РФ, сообщила 6 февраля пресс-служба нижней палаты парламента.

Речь идет об инициативах, направленных на изменения в социальной сфере. Это, в частности, выплата детских пособий для семей с детьми дошкольного возраста с трех до семи лет, выплату средств материнского капитала на рождение первого ребенка и повышение суммы при рождении второго. Кроме того, спикер Госдумы также обсудил разработку инициатив, направленных на обеспечение горячего питания в начальной школе и введение специальной доплаты классным руководителям.

Поручения ускорить разработку инициатив получили, соответственно, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ), глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»), а также глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы сообщили, что доработали законопроект об обеспечении горячего питания для школьников младших классов ко второму чтению.