Киев, , 12:08 — REGNUM Парламентское большинство в Верховной раде Украины поддерживает законопроект об открытии рынка земли, заявил депутат Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев, сообщило 6 февраля информационное агентство УНИАН.

Предварительное голосование состоялось на заседании фракции, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказала депутат Елена Мошинец, Зеленский попросил поддержать законопроект об открытии рынка земли:

«Президент призвал фракцию поддержать его, ориентируясь на позицию международных партнеров в первую очередь».

По её словам, внутренне голосование за законопроект прошло успешно.

«В принципе, большинство фракции поддержало и будет голосовать за. «Против» я не видела. Но были те, кто воздержались», — рассказала Мошинец.

Напомним, у стен Верховной рады проходит митинг против принятия во втором чтении законопроекта об открытии рынка земли. На данный момент в нём участвует около 3 тыс. человек.

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