Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Задачей партии «Европейская Грузия» (ЕГ) является мирное смещение партии власти «Грузинская мечта». Об этом заявил один из лидеров ЕГ Давид Бакрадзе, сообщает 6 февраля агентство «ИнтерпрессНьюс».

Политик рассказал журналистам, что политсовет партии на завершившемся заседании обсудил стратегию и план борьбы. Он отметил, что победить на предстоящих парламентских выборах «Европейская Грузия» намерена при любой схеме голосования.

«Нашей задачей будет мирно, путем выборов спровадить «Грузинскую мечту». Поэтому власти должны знать, что при любой системе, будь то новая согласованная система или ныне действующая, мы готовы победить «Грузинскую мечту», — сказал Бакрадзе.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция требует от правящей партии изменить схему голосования на парламентских выборах со смешанной на пропорциональную. Считается, что новая схема не позволит «Грузинской мечте» набрать большинство в парламенте без депутатов, которых изберут по мажоритарным округам.

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