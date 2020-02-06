Москва, , 12:03 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду наркотиков в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля. Вводится административная ответственность.

«Увеличенные штрафы ударят по карману тех операторов связи и владельцев интернет-ресурсов, которые не пресекают рекламу и пропаганду наркотиков в интернете», — считает глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он напомнил, что президентом РФ поручено также внести в российское законодательство изменения, устанавливающие уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков либо пропаганду наркопотребления в интернете.

«В настоящее время комитет находится в тесном взаимодействии с МВД России по этому вопросу», — заверил парламентарий.