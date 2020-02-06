Киев, , 12:00 — REGNUM Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.

По словам Потураева, в ходе сегодняшнего совещания при участии президента Зеленского депутаты обсудили с главой государства «актуальные вопросы» и еще раз прошлись по всем замечаниям, которые были к документу после первого чтения.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня рада начнет рассмотрение земельной реформы во втором чтении. Утром в Раде состоялось заседание фракции «Слуга народа» при участии президента — как сообщили СМИ со ссылкой на свои источники, президент лично уговаривал сомневающихся депутатов голосовать за документ. Продажа земли — крайне непопулярный шаг у населения Украины, который тут же обвалит рейтинги депутатов-мажоритарщиков от «Слуги народа», поэтому не все в президентской партии готовы поддержать инициативу.