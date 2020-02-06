Иерусалим, 6 февраля 2020, 12:02 — REGNUM Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля вблизи границы с сектором Газа, однако срабатывание оказалось ложным. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля.
Ранее военные сообщили о срабатывании сирен в районе мошава — сельскохозяйственного кооператива — Ятед. Таким образом жителей предупреждают о возможных ракетных обстрелах.
«Сообщаем, что это была ложная тревога», — указали военные.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 февраля израильские военные также зафиксировали пуск двух миномётных снарядов из сектора Газа.
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