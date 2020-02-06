Москва, , 11:56 — REGNUM В Госдуме ожидают новых разоблачений президента США Дональда Трампа из-за поражения демократов в Сенате по импичменту, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Теперь оппоненты Трампа сосредоточатся на работе с электоратом, пустят в ход все оставшиеся козыри. Скорее всего, в ближайшее время появятся новые «разоблачения» и свидетели, готовые выступать против Трампа и его политики. Противостояние Трампа и его противников будет только нарастать в оставшийся до выборов период», — прогнозирует член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В целом, полагает парламентарий, поражение демократов в американском Сенате не означает, что они готовы сдаться и прекратить попытки избавиться от президента-республиканца.

Сейчас Трампу необходима новая победа и если не получится достичь ее во внутренней политике, он кинется «побеждать» на внешнюю арену, рассуждает он.

«Методы ведения внешней политики Трампа уже известны, так что впереди, скорее всего, очередная серия торговых войн, попытки давления на Иран, повышение расходов на армию и введение каких-нибудь санкций, как демонстрация американской мощи», — указал Железняк.

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

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