Эрбиль, Ирак, , 11:53 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал назначение Мохаммеда Тауфика Аллави на пост премьер-министра Ирака, об этом говорится в заявлении канцелярии главы курдской автономии.

«Курдистан будет приветствовать и помогать в назначении любых ключевых фигур на должность главы правительства Ирака, если они будут давать согласие на сохранение мира и стабильности в стране», — говорится в заявлении.

Напомним, 1 февраля президент Ирака Бархам Салех назначил Аллави новым премьер-министром Ирака. Прежний глава правительства Адиль Абдул-Махди вынужден был уйти в отставку в связи с продолжающимися акциями протеста в стране.