6 февраля 2020 | Время чтения 13 мин

Станислав Стремидловский, , 11:46 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Коронавирус прогрессирует. Готова ли Украина к чрезвычайной ситуации, задается вопросом «Галичина» (Ивано-Франковск). Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабинет министров утвердил план предотвращения попадания и распространения на территории Украины китайского коронавируса. Больницы обязали провести учения по готовности принять потенциальных пациентов. Разрабатываются планы на региональном уровне для отдельных областей. Премьер также сообщил, что на Украине для этого мобилизовали 1800 врачей-инфекционистов. Сейчас украинские ученые разрабатывают тест-системы для выявления коронавируса, говорит секретарь СНБО Алексей Данилов. МИД, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, министерству обороны и министерству инфраструктуры поручено эвакуировать из Китая граждан Украины. Управление оперативным штабом по противодействию распространению вируса передано на уровень кабинета министров. Минздрав уверяет, что на Украине больных этой опасной болезнью еще нет и что украинские эпидемиологи готовы к экстренным ситуациям. Однако и у медиков, и у простых украинцев есть опасения, что в их государстве не готовы бороться с атипичным вирусом, ведь в больницах и поликлиниках нет элементарного обеспечения лекарствами и предметами для оказания первой медицинской помощи, нет иногда даже простых реактивов для анализов. Между тем на Волыни, в Житомирской и Запорожской областях уже выявлено несколько случаев заболевания свиным гриппом, который не менее опасен, чем китайский коронавирус.

«Слуга народа» предложил продавать собак, чтобы платить за коммуналку, передает «Таймер» (Одесса). В партии «Слуга народа» извинились за слова 25-летнего депутата Верховной рады Украины Евгения Брагара, который предложил пенсионерке из Кировоградской области продать собаку, чтобы рассчитаться за газ. Такой совет Брагар, прошедший в парламент по партийному списку, дал в эфире одного из телешоу. Пенсионерка из Аджамки (Кропивницкий район Кировоградской области) позвонила в студию и сказала, что ее пенсия в размере 2000 гривен не позволяет ей платить за коммуналку, в частности за газ. В ответ на это депутат заявил, что если у нее во дворе «собака элитной породы», то можно ее продать и заплатить по счетам. Он, однако, не уточнил, что нужно будет продавать в следующий раз. Представитель «Слуги» Евгения Кравчук заявила: «От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер. Шутки о собаках действительно смешные. Критика уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности. От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией». Сам Брагар тоже извинился и заявил, что не научился отвечать на острые вопросы.

Портал «Мій Кропивницький» (Кировоград) разыскал пенсионерку с Аджамки. Ее зовут Любовь Павловна Колючая. Отвечая на вопрос, что она посоветует депутату в ответ на его предложение продать собаку, пенсионерка сказала: «Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять». Она пояснила, что у нее есть собака Шарик, однако пес «уже старый, ему 14 лет, а собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего».

«Нафтогаз» прокомментировал совет депутата о продаже собаки для оплаты счетов за газ, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). «Семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15−20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию, — заявили в «Нафтогазе». — В государственном бюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн. живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону».

С начала 2020 года украинцы стали получать отдельные платежки за потребление газа и за его доставку, пишет «Провінція» (Черкассы). Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Свое мнение по этому поводу высказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он считает, что «газовые платежки за январь — антинародные». Как отметил мэр, «понятно, что имплементация украинских законов, которая на Украине фактически уже осуществлена, говорит о том, что нужно разделить рынок транспортировки и рынок потребления. Но этого не понимает большинство населения Украины. Сегодня нет коммуникации между властью и населением. Эти вещи сначала делаются, а потом люди выходят на протесты, сжигают платежки, и власть думает, что делать дальше. Многие люди не понимают, за что они должны платить, они чрезвычайно возмущены этой ситуацией. Я считаю, что газовые платежки, которые люди получат за январь — антинародные, потому что нет обещанных правительством сниженных цен, а газ собственного производства продается на рынке по завышенной цене. По моему мнению, в этом вопросе должен быть государственный подход. Должны быть четкие правила игры: газ собственной добычи должен идти исключительно на потребности населения. Потому что у нас достаточно газа, чтобы полностью обеспечить отопительный сезон».

«Чернівцігаз Збут» насчитал крестьянам астрономические фиктивные долги за газ от 5 до 30 тысяч гривен, информируют BukNews (Черновцы). Несколько тысяч жителей буковинского села Берегомет получили новые платежки, в которых проставлены большие долги. Люди в отчаянии. Но еще больше их возмутила ежемесячная оплата за доставку, которая составила еще несколько сотен гривен. Люди не понимают, почему должны платить за прошлогодний газ и отдельно за его доставку. Ведь раньше плата за транспортировку входила в общий тариф. К тому же теперь будут платить даже те, кто газом не пользуется. Формула доставки простая, но сумма выросла именно из-за фиктивных долгов. К тому же крестьян возмущает, что сейчас они платят за то, что делали за свой счет.

Законопроект о труде уничтожает все социальные гарантии и европейские стандарты — в этом Тернопольский областной совет солидарен с профсоюзами, рассказывает «За Збручем» (Тернополь). Такое заявление глава облсовета Виктор Овчарук сделал на общем собрании Тернопольского областного совета профсоюзов, которые которое прошло под лозунгом «Стоп трудовому рабству». На нем члены профсоюзов подвергли острой критике предложенный правительством законопроект о труде. «Разработчики законопроекта утверждают, что он якобы будет способствовать созданию рабочих мест и привлечению инвестиций. Но как этого можно достичь, фактически полностью уничтожая социальные гарантии наемного работника? Сейчас многие предприятия сталкиваются с дефицитом рабочей силы, особенно квалифицированных кадров, из-за трудовой миграции. Нужно осознать, что люди уезжают не только из-за уровня зарплат, ведь часто разница не так уж велика. Дело также в социальных гарантиях, в мотивировке, отношении к работнику, — добавил Овчарук. — Депутаты областного совета поддержали инициированное профсоюзами обращение о недопустимости принятия предложенного законопроекта».

Ровенский льнокомбинат производит для ровенчан одежду худшего качества, чем для поляков, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Так утверждают сами жители, которые посещали магазины марки Goldi во Вроцлаве и Варшаве. Говорят, что и выбор там больше, и цены ниже. Фото магазина Goldi, в которой продают одежду, изготовленную на Ровенском льнокомбинате, опубликовал в соцсети Роман Степанович. Парень родом из одного из сел Ровенской области, работает во Вроцлаве. «Для тех, кто не понял, что я хочу донести, то скажу так: одежды там гораздо больше и выбор тоже, а о качестве я молчу. А территория Ровенского магазина — это третья часть этого бутика, так что то, что в Киеве я смотрел — полная х… рня», — пишет автор фото. Под его постом в группе «Ровно твой город» люди комментируют, что одежда, которую приобрели в магазине в Ровно, линяет во время стирки и теряет вид уже после небольшого периода ношения.

Венгероязычную школу с общежитием построят на Береговщине, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Это будет сделано на месте сгоревшей бывшей «русской» школы № 2. В августе 2019 года здание пережило пожар, уничтоживший часть кровли и несколько кабинетов. После чего активизировались ремонтные работы в школе, которая была передана в аренду Институту имени Ракоци II (закарпатские венгры). С осени здесь работает несколько строительных бригад, окружающая территория вычищена от старых деревьев и кустарников, частично огорожена, действует круглосуточная охрана.

Для выявления предприятий, ведущих незаконную деятельность в Геническом районе и сливающих нечистоты в Азовское море и озеро Сиваш, создана специальная рабочая группа, информируют «Херсонцы» (Херсон). Об этом заявил глава Генической районной государственной администрации Андрей Онищенко. По его словам, рабочую группу формируют из представителей правоохранительных органов, Азовской морской государственной экологической инспекции в сотрудничестве с Государственной службой Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, а также налоговой и другими службами и подразделениями.

Одесская область попала в список проблемных для офиса президента Украины, пишет «Думская» (Одесса). В президентской партии «Слуга народа» недовольны региональной политикой Владимира Зеленского. Источники отмечают, что самыми проблемными являются приграничные области, в которых назначенные главой государства губернаторы никак не влияют на региональную политику. Самыми проблемными для офиса являются Одесская, Харьковская и Николаевская области. «Там губернаторы — отличные ребята, но они ничего не могут сделать. Кернес за 15 лет выстроил такую структуру — силовики, депутаты, медиа, что новый губернатор оказался безруким. Одесса — это вообще отдельная тема: там и Труханов, и Альперин, и куча других мелких банд. Там нужен жесткий мужик с железными нервами, а наш глава областной государственной администрации — добряк», — рассказал о ситуации в нескольких регионах один из депутатов «Слуги народа». Все опрошенные изданием описывают ситуацию с региональной политикой одним словом — хаос. Они сетуют на то, что в офисе президента долго не согласовывают глав районных государственных администраций, в некоторых областях (Закарпатская, Львовская и Сумская) до сих пор не назначены губернаторы, а наиболее слабым место региональной политики Зеленского депутаты его партии называют то, что губернаторами в основном назначают людей без серьезного политического, а иногда и без менеджерского опыта.

Запорожская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата оплатила дезактивацию хлора на «Кремнийполимере, чтобы не допустить техногенную катастрофу, рассказывает «Новый день» (Запорожье). Во время заседания комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в горисполкоме выяснилось, что запорожский неработающий завод «Кремнийполимер» может стать источником техногенной катастрофы в городе. На территории предприятия, которое сейчас находится на стадии ликвидации, есть 5 тысяч тонн хлора. При этом, там нет охраны, которая бы следила за предотвращением утечки хлора. По словам заместителя мэра Валерия Эделева, для дезактивации хлора с помощью жидкого натрия требовалось 70 тысяч гривен. И чиновники собирались выделить из бюджета эту сумму. Однако, как сказано в телеграмм-канале запорожского владыки Луки, приобретение едкого натрия для предотвращения техногенной катастрофы и дезактивации хлора на «Кремнийполимере» оплатила Запорожская епархия. И подкрепила свои слова фотокопией счета. «Запорожская епархия в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» приняла решение оказать помощь и приобрести необходимое количество жидкого натрия для того, чтобы предотвратить эту техногенную катастрофу. В результате дезактивации газообразного хлора полученное вещество может пойти на очистку от вредных инфекций питьевой воды для жителей нашего города, чем также будут защищены жизни многих тысяч запорожцев — потребителей этой воды. Как христиане и патриоты мы призваны делать всё от нас зависящее, чтобы предотвратить не только эту, но и любую катастрофу, которая, не приведи Господь, может произойти на нашей земле», — написал митрополит Запорожский и Мелитопольский.

В оформлении комплекса главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке будут использованы фотографии отца российского президента Владимира Путина и деда украинского президента Владимира Зеленского вместе с ним самим, утверждает «Волинь» (Луцк). Фотографии будут размещены на стенах галереи, ведущей в храм. Галерею авторы проекту назвали «Дорогой памяти», она имеет протяженность в 1418 шагов, столько дней шла война. В галерее должна появиться и фотография деда Зеленского. Причем на фото присутствует и Зеленский-внук. На сайте проекта ее нет, но указано, что фотография прошла модерацию. Храм планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию со дня победы над нацизмом. Интересно, согласится приехать на празднование Зеленский после такого российского «приглашения»?

Львовская архиепархия УГКЦ обнародовала официальное сообщение с призывом к священникам и прихожанам быть максимально осторожными, передает Zaxid.net (Львов). «Сообщаем священникам и верным Львовской архиепархии, что на территории Львовской архиепархии, особенно в приходах сельских местностей, действует лицо, которое перед верными представляется священником по имени Давид. При этом данное лицо в совершенстве владеет богословской терминологией и знакомо с персональными данными священников, архиереев и известных верующих Украинской греко-католической церкви», — сказано в сообщении. Во Львовской архиепархии отметили, что человек, который представляется священником Давидом, не предоставил в курию документов, подтверждающих его священство, и не получал ни одного разрешения на служение на территории Львовской области. Как рассказал изданию львовский священник УГКЦ Юстин Бойко, упомянутый человек в совершенстве владеет богословской терминологией, он говорил хорошие проповеди, но одновременно собирал информацию, причем не только о духовенстве, но и о влиятельных верующих — занимался диверсионной и разведывательной работой. Отец Юстин предположил, что этот человек может быть агентом спецслужб. При этом в УГКЦ отвергают версию о том, что этот человек представлялся священником с целью мошенничества. «Если бы это был мошенник, он бы брал деньги. Здесь абсолютно речь не шла о деньгах. Этот человек собирал информацию, если так можно сказать, занимался диверсионной работой, раздувал конфликты на приходах. Мы узнали об этом после того, как начали жаловаться люди», — подчеркнул Бойко.

Священный синод Православной церкви Украины разрешил совершать молебен с акафистом и колядовать на новостильное Рождество — 25 декабря, сообщает «Збруч» (Галичина). В то же время руководящий орган ПЦУ осудил самодеятельность митрополита Луцкого и Волынского Михаила, который благословлял ряд прихожан епархии праздновать Рождество по григорианскому стилю и возглавил литургию 25 декабря в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке. Кроме того, Синод создал «календарную комиссию», которая будет изучать перспективу календарной реформы. Ее руководителем назначен ректор Киевской православной богословской академии протоиерей Александр Трофимлюк.