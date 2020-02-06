Киев, , 11:52 — REGNUM Сотрудники СБУ обыскали не только журналистов, но и сотрудников Управления госохраны, сообщил telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источники в СБУ.

По данным издания Strana.ua, следователи, которые выясняют, кто прослушивал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, предполагают, что в этом могут быть замешаны сотрудники Госохраны — они могли сделать запись, а затем продать её заинтересованным лицам.

Ранее СБУ проверили версию о том, что разговор могли записать другие участники встречи с Гончаруком — первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова или министр финансов Украины Оксана Маркарова. На данный момент эти версии не являются приоритетными, отметили в издании.

Напомним, ранее СБУ обыскала офис телеканала «1+1», а также жильё трёх его сотрудников.

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