Москва, , 11:45 — REGNUM «Ремонт» Конституции не приведет к смене курса, лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов приглашает главу правительства РФ Михаила Мишустина на заседание фракции в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Мы приглашаем Мишустина со своими министрами для того, чтобы обсудить эти проблемы. Три недели — достаточный срок для того, чтобы сделать хотя бы официальное заявление», — заявил Зюганов.

Он обратил внимание на ряд пробелов в курсе правительства.

«Нынешний бюджет не в состоянии выправить положение, нынешнее исполнение президентских указов и распоряжений — тоже», — отметил парламентарий.