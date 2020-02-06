Амстердам, , 11:38 — REGNUM Четыре мусульманские организации в Нидерландах обратились с письмом к председателю нижней палаты парламента Нидерландов Хадидже Ариб (Khadija Arib). В письме они призывают не ограничивать только исламом парламентское расследование нежелательного зарубежного влияния на религиозные организации.

Авторы письма считают, что в ходе расследования должно быть обращено внимание и на заграничное финансирование политических партий, синагог и церквей в Нидерландах. По их мнению, тот факт, что расследование направлено на одну религию, противоречит запрету на дискриминацию и свободе вероисповедания.

Публичные слушания в рамках парламентского расследования начинаются 10 февраля и продлятся предположительно две недели. В апреле ожидается обнародование итогового доклада. На слушания вызваны члены правлений ряда мусульманских организаций в Нидерландах.

Ариб отказалась реагировать на письмо.