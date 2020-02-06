Москва, , 11:36 — REGNUM Законопроект, направленный на регулирование аптек и аптечных сетей, будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Поправками предлагается закрепить понятие аптечной сети, вводятся понятие некоммерческих аптечных организации, ассоциации и отделить их от коммерческих — потому что сегодня зачастую ассоциациями называют себя организации, которые является просто ООО, сообщил Исаев.

Кроме того, предлагаемое регулирование деятельности позволяет избегать картельного сговора, вводится ряд антимонопольных ограничений, в том числе по числу организаций, которые может иметь аптечная сеть по стране.

Вводится обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся отечественных аналогах продаваемых импортных препаратов, предполагается обязательное выделение места в том числе на витринный площади для аптечных организаций, ограничение бонусов, которые аптеки могут брать за размещение товара от производителя отечественной фармацевтической продукции.

Также вводятся новое понятие — передвижной аптечный пункт, новшество позволит перевозить лекарства в отдаленные населенные пункты, водятся разделение лицензии на аптечную деятельность — неполная лицензия, что позволит продавать лекарственные средств, например, в фельдшерских пунктах.

«С нашей точки зрения, принятие этого закона позволит ограничить рост цен в аптеках. Вопрос, который вчера оставил достаточно жестко президент РФ: ограничить монополизм в этой сфере», — сказал Исаев.

В России наблюдается рост цен на препараты и маски в связи с распространением нового коронавируса.

В целом предлагается регулирование, аналогичное регулированию ретейлинговым сетям.