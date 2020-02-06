6 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Вадим Бухарский, , 12:05 — REGNUM Белорусские государственные и «оппозиционные» информационные ресурсы, а также примкнувшие к ним российские «сочувствующие» радостно постят и цитируют результаты опроса, проведённого польской «Белорусской аналитической мастерской» (BAW) Андрея Вардомацкого.

Белоруссия

Согласно аналитическому исследованию, якобы проведённому методом личного опроса среди жителей Белоруссии в декабре 2019 года (хотя никаких прав проводить такие опросы на территории Белоруссии «мастерская Вардомацкого» не имеет), всего за один год число сторонников союза с Россией снизилось с 60,4% до 40,4%. При этом, как утверждает сам социолог, обвальное снижение пророссийских настроений произошло буквально за пару месяцев — с сентября по декабрь 2019 года. То есть в период максимального обострения лукашенковской истерики по поводу того, что Россия отказывается и дальше финансировать его режим.

Судя по указанному времени проведения опроса, варшавская «мастерская» провела свою спецоперацию в качестве ответа на результаты телефонного опроса, проведённого Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, согласно которому 57,6% граждан Белоруссии выступают за «союзнические» отношения с Россией, 31,8% — за «партнерские», и 10,2% — за «нейтральные», и только 0,2% опрошенных относятся к России крайне враждебно. Российский опрос, без преувеличения, вызвал шок у белорусских властей.

И та, и другая организации проводили опросы без разрешения белорусских властей, поскольку всем ясно, что любые опросы в Белоруссии можно проводить только при условии, что их результат вам пришлют из администрации президента республики. Тем не менее результат польского опроса, судя по реакции как провластной, так и местной необандеровской прессы, пришёлся белорусской власти по вкусу.

Что мы имеем? Два опроса, проведённых практически в одно и то же время, с очень разными результатами. Вывод один, как говорит бессменный белорусский президент, — «кто-то врёт». По методу авторитетов, которым пользуется по жизни большинство людей, остаётся верить той стороне, которая вам больше нравится. Но тех, кто хочет знать правду, я призываю включить элементарную логику.

Правда, социологам необязательно врать, чтобы получить нужный для заказчика результат. Достаточно сформулировать вопросы определённым образом, а потом так же хитро сделать выводы из полученных результатов. Но в данном случае разница слишком велика. Полагаю, что здесь «белорусские» социологи с польской пропиской применили все возможные методы, и немного невозможных. То есть — приврали.

Получается, что ещё на конец сентября 2019 года результаты двух опросов друг другу не противоречили. Однозначно в пользу союза с Россией выступали около 60% респондентов. И вдруг — резкий скачок. Заметьте — не в опросе МГИМО, а у польских коллег. Значит, надо анализировать польский вариант. Что могло вызвать такой скачок?

Как подтвердит любой честный социолог, социальные процессы очень неспешны. Тем более — в сельской и консервативной Белоруссии. И такой резкий скачок настроений может вызвать разве что внезапное начало войны или теракт уровня 11 сентября 2001 года.

А что было? Были сообщения в белорусских СМИ и на интернет-сайтах о «войне», на которой «батька» храбро защищает белорусскую «незалежность» (читай — свою власть) от «агрессивной» России. Ещё раз повторю — только сообщения в СМИ, никаких радикальных изменений в жизни постепенно нищающих жителей Белоруссии не произошло.

Поясняю, ВСЕ белорусские политические интернет-ресурсы — русофобские. Есть некоторое количество провластных ресурсов, но от них за версту воняет фальшивкой, и посещают их только те, кто на них же и пишет. Телевидение и газеты полностью контролируются госагитпропом.

Русофобы сами тусуются на своих сайтах, сами друг друга лайкают, и им там хорошо. Те жители Белоруссии, которые интересуются политикой, но устали от единственной муссируемой на оппозиционных ресурсах темы о том, что «у белорусов длиннее», читают российские сайты. Большинство людей на политические ресурсы интернета вообще не заглядывает.

А белорусское телевидение уже давно существует только для того, чтобы «чисто поржать» или плюнуть в телевизор. Молодёжь телевидение вообще не смотрит. Любые политические идеи, пропагандируемые по телевидению, вызывают только отторжение и раздражение. Если бы БТ пропагандировало дружбу с Россией, и из-за этого отношение к России ухудшилось, я бы в это ещё мог поверить.

То есть польские социологи хотят нас уверить, что обвальное ухудшение отношения к России всего за три месяца вызвали белорусское телевидение, уровень доверия к которому находится в отрицательных величинах, и русофобские сайты, на которых тусуются в основном только законченные русофобы.

Как говорил Станиславский — «Не верю!» Что БТ способно что-то радикально изменить в общественном мнении за три месяца — просто смешно. А что изменилось на русофобских сайтах? У белорусской оппозиции ещё с конца 1980-х годов, когда им впервые дали погавкать во всеуслышание, и ещё не было интернета, и до сей поры не изменилось ровным счётом ничего. Россия для них с самого начала их существования — абсолютное зло. Хотите сказать, что за три месяца оно стало ещё «абсолютнее»? Извините, так не бывает.

Полагаю, простой логики достаточно, чтобы понять, кто здесь «врот». Но успокаиваться не надо. Число сторонников союза с Россией хоть и медленно, но снижается. Это связано просто со сменой поколений. Старшие поколения, помнящие единую страну, уходят. Им на смену идёт молодёжь, не видевшая никакой реальности, кроме «незалежной» Белоруссии.

Большинство городской молодёжи готовы уезжать из Белоруссии, где им «светит» только унылая госслужба, полунищий мелкий бизнес или полная нищета на государственной зарплате. К сожалению, Россия эту молодёжь теряет. Польша предлагает гораздо более выгодные условия для учёбы. Зарплаты там тоже больше.

Если остановить молодого человека на улице и задать ему правильно сформулированный вопрос, он заявит о своей ориентации на Запад. Это не значит, что он русофоб и сторонник белорусского нацизма. Это значит только то, что он не видит своего будущего в республике, не очень понимает его в России и поэтому навострил лыжи на Запад, так как его пропаганда работает постоянно. А в России таких мало?

Такого человека, как типичное дитя глобализации, политика вообще не интересует. Он ищет, где в мире получше устроиться, а вы здесь сами решайте, за Россию вы или за Польшу. Естественно, прозападные «социологи» сразу запишут такого в число русофобов, но это не так.

Эти люди могут остаться нашими и будут нашими, если Россия сможет предложить им что-то лучше, чем сбор клубники в Польше, а посольство будет заниматься ежедневной черновой работой со всеми слоями белорусского общества, а не только устраивать концерты с балалайками, на которые ходит один и тот же прикормленный круг пенсионеров, которым больше делать нечего.