Нур-Султан, , 11:36 — REGNUM Новым заместителем министра энергетики Казахстана назначена Жанат Жахметова, сообщили 6 февраля в пресс-службе правительства республики.

Назначение состоялось в соответствии с постановлением правительства Казахстана от 5 февраля 2020 года. С июля 2017 года Жахметова работала заместителем председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля от должности замглы минэнерго Казахстана освобожден Сунгат Есимханов по причине перехода на другую работу.

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