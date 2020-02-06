Тбилиси, , 11:36 — REGNUM

Правительство Грузии приступает к разработке нового этапа долгосрочной стратегии по защите прав человека, сообщил на заседании правительства Грузии 6 февраля премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, права человека стали центром внимания правительства «Грузинской мечты» сразу же после прихода партии к власти в результате парламентских выборов 1 октября 2012 года.

«В 2013 году под руководством тогдашнего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили началась работа над долгосрочной стратегией по защите прав человека, которая была полностью выполнена правительством Грузии. С точки зрения каждой проведенной в стране реформы были полностью учтены права человека», — сообщил Гахария.

По его словам, новый этап, к осуществлению которого правительство приступит после разработки очередного плана стратегии, крайне важен, и для создания такой стратегии правительство использует все платформы как внутри страны, так и за рубежом. Премьер призвал всех членов правительства в рамках своих компетенций включиться в работу над этим документом.