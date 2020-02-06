Дамаск, , 11:33 — REGNUM Средства ПВО Сирии успешно отразили утром 6 февраля две ракетные атаки со стороны Израиля, сообщает SANA со ссылкой на заявление командования сирийских Вооруженных сил.

Отмечается, что ракетным ударам подверглись позиции ВС Сирии в окрестностях Дамаска, после чего волна ударов была обрушена на города Дераа и Эль-Кунейтра.

«Сирийским зенитчикам удалось поразить большое число воздушных целей противника», — сообщили в командовании ВС САР.

В результате израильской атаки восемь военных Сирии получили ранения, уточнили в командовании.

Напомним, ранее SANA сообщило, что ракеты направлялись к столице Сирии со стороны Израиля. В первые минуты военным САР удалось сбить «ряд вражеских целей». В Израиле не прокомментировали информацию о причастности к данной атаке.

Читайте также: Дамаск подвергся ракетной атаке