Бейрут, , 11:30 — REGNUM Правительство Ливана проведет заседание на котором, вероятно, одобрит проект предстоящих реформ, призванных решить экономический кризис в стране. Об этом 6 февраля сообщает Al Arabia.

Как отмечают журналисты издания, в руках которых оказался указанный проект, власти страны могут принять «болезненные шаги», которые в будущем, как им представляется, будут приняты населением.

Отмечается, что экспертное сообщество выступило с критикой плана, так как он выглядит весьма «расплывчатым».

Напомним, Ливан переживает крупнейший за последние годы экономический кризис, который отягчается массовыми акциями протеста, не прекращающимися несколько месяцев.

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