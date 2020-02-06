Киев, , 11:29 — REGNUM Как только в Раде будет проголосован законопроект о продаже земли на Украине, больше ничего нельзя будет изменить, заявил журналистам сегодня, 6 февраля, депутат Рады Юрий Завгородний.

«Законопроект станет законом после голосования и после того, как под ним спикер Рады и президент поставят свои подписи, и ничего нельзя будет изменить. Ни эта Верховная рада, ни следующая, ни следующий президент — потому что закон вступит в законную силу», — подчеркнул депутат.

Завгородний также призвал общество не верить «сладким обещаниям» «Слуги народа» о том, что иностранцы не смогут купить украинскую землю. Он напомнил, что монобольшинством подготовлен также законопроект о том, что иностранцы могут иметь двойное гражданство — «вот так они будут хозяевами украинской земли».

Кроме того, отметил депутат, в правительстве Украины в настоящий момент разрабатываются схемы, по которым банкам будет разрешено покупать неограниченное количество украинской земли.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Рада должна рассматривать во втором чтении земельную реформу, законопроект о продаже земли на Украине. В «Слуге народа» предполагали, что работа парламента над документом затянется до раннего утра пятницы. Рассмотрение законопроекта будет сопровождаться массовыми митингами в центре Киева.