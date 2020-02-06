Киев, , 11:18 — REGNUM Франция Порошенко «Европейская солидарность» зарегистрировала в Раде законопроект, призванный прекратить «акустическое насилие» в пассажирском транспорте на территории страны.

Об этом сообщил один из авторов законопроекта, депутат «Евросолидарности» Владимир Вятрович, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вятрович отметил, что инициативу поддержали 15 коллег из разных фракций парламента Украины.

«Приняв этот законопроект, парламент введет на Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки «шансона» или какого-то сериала. Трансляция музыки или фильмов на рейсах будет разрешена только через наушники», — заявил депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине разразился скандал, когда две девушки выступили против показа фильма на русском языке в автобусе, следовавшем рейсом Луцк-Киев. После дискуссии с водителем и другими пассажирами они покинули транспорт.