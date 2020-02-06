6 февраля 2020 | Время чтения 15 мин

ИА REGNUM, , 11:53 — REGNUM В Петербурге в ближайшие выходные пройдет полуфинал всероссийского кадрового конкурса «Лидеры России». О том, какое значение этому конкурсу придают в Северной столице, об участии руководителей Санкт-Петербурга в наставничестве, о городских кадровых конкурсах и готовности к приёму полуфинала рассказала председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец. Напомним, что осенью 2018 года она была приглашена в команду Смольного после того, как сама стала победителем конкурса «Лидеры России» 2017 года.

Юлия Аблец Лидерыроссии.рф

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— 7−10 февраля 2020 года Санкт-Петербург принимает полуфинал конкурса «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу. Как Вы оцениваете два предыдущих сезона конкурса, и какие отличия видите в третьем?

— Конкурс «Лидеры России» доказал, что ставка на созидательную энергию и профессионализм всегда окупается. За два года проведения конкурса на высокие должности были назначены более 150 Лидеров России. Из них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров. Эти назначения — доказательство эффективности и необходимости проведения конкурса. В систему управления приходят не просто талантливые, а ответственные и увлеченные люди, готовые реализовывать новые идеи.

Конкурс нашел отклик у граждан нашей страны. Количество желающих принять участие в большом всероссийском конкурсе «Лидеры России» становится все больше. Если в рамках первого сезона конкурса — в 2017—2018 годах — пришло 199 тысяч заявок, то во втором сезоне (2018−2019 года) — уже было подано 227 тысяч заявок. В этом году организаторы получили уже 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

Популярностью конкурс пользуется и в Северо-Западном федеральном округе, в частности в Петербурге. В этом году заявку на конкурс подало 29 350 жителей СЗФО, 331 участник прошел в полуфинал. Из них честь Северной столицы будут защищать 241 петербуржец. 73% от общего количества полуфиналистов округа. Это очень хороший результат. Ребята в очередной раз доказывают, что наш город — кадровая кузница нашей страны.

Петербуржцы — победители прошлых лет — успешно реализуют свои проекты не только в Санкт-Петербурге, но и на федеральном уровне. Например, победитель 2019 года Борис Изюмов вместе с Дмитрием Юрьевым, победителем конкурса «Лидеры России» 2017−2018, развивают крупный федеральный проект «Боевая Слава». Борис и Дмитрий организовали проект по оцифровке фронтовых писем, фотографий со времен Великой Отечественной войны и информации о прадедах-героях, чтобы предотвратить утрату важных исторических материалов. Другой победитель конкурса прошлого года — Владимир Остроменский. Он работает в сети частных клиник «Скандинавия». Руководил проектом открытия нового родильного дома в Петербурге. Роддом успешно заработал в январе 2020 года. И это важный показатель работы конкурса, заключающийся в том, что участники и победители вовлекаются в вопросы развития города и страны вне зависимости от того, где находятся и где трудятся, чем занимаются.

В этом году участников так же, как и в прошлые годы ждет многоступенчатый отбор, в рамках которого будет оцениваться уровень их управленческих компетенций. Это остается неизменным, но есть и новшества. Организаторы в дополнение к основному конкурсу ввели дополнительные специализации для представителей таких сфер, как «Финансы и технологии», «Наука» и «Здравоохранение». То есть участники смогут принять участие как в общем конкурсе, так и попробовать свои силы в конкретном направлении. Это отличная возможность для профессионалов представленных отраслей, которой обязательно нужно воспользоваться.

— Какие ресурсы, партнеры и площадки задействованы в Санкт-Петербурге для проведения полуфинала конкурса?

— Региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» по Северо-Западному федеральному округу пройдет с 7 по 9 февраля в отеле «Парк Инн Прибалтийская» на улице Кораблестроителей, 14.

Партнерами конкурса выступает целый ряд крупнейших российских компаний. К ним относятся «Российские Железные Дороги», «Сбербанк», «Ростелеком», «Росатом», «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», «Ростех», «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Нефтяная компания «Роснефть», «РусГидро», «Сибур», «Роскосмос», «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций», «ТВ-Новости», «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», «Альпина Паблишер», «ЛитРес». Генеральный технический партнер конкурса — компания Mail.ru Group. Активно проект поддерживают и большие петербургские компании — «Газпром нефть» и BIOCAD.

Представители компаний-партнеров из Северной столицы встретятся с полуфиналистами этого года. Партнеры конкурса расскажут перспективным управленцам о планируемых и реализуемых проектах в Северо-Западном федеральном округе, вакансиях, возможностях своих компаний, в том числе в части социальной защиты. Все желающие сразу смогут пройти экспресс-собеседование.

Такое количество партнеров из совершенно разных сфер деятельности помогает организаторам адресно поддерживать финалистов и победителей конкурса. Кстати, Санкт-Петербург первый из городов России стал не только партнером конкурса «Лидеры России», но и партнером всей платформы «Россия — страна возможностей». В феврале 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей».

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

— Расскажите, пожалуйста, об аналогичном региональном конкурсе «Мой город — мои возможности», который проводится в Санкт-Петербурге. Довольны ли Вы его результатами и в целом эффективностью? Какова дальнейшая судьба участников регионального конкурса?

— Перенимая лучшие российские практики, было решено провести подобный конкурс для молодых управленцев в Санкт-Петербурге.

В прошлом году Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов запустил Программу «35 на 35» — 35% управленцев до 35 лет должны занять руководящие должности города. Программа нацелена на то, чтобы обновить государственный кадровый состав за счет молодых, талантливых и амбициозных специалистов. И чтобы решить поставленную задачу, глава города объявил о старте в Санкт-Петербурге открытого кадрового конкурса «Мой город — мои возможности», который прошел с мая по август 2019 года. Конкурс стал инновационной образовательной площадкой и установил новый содержательный стандарт мероприятий с образовательным контентом.

Программа «35 на 35» и кадровый конкурс «Мой город — мои возможности» обеспечили Петербургу первое место в номинации «Новое поколение» первой премии «Лучшие региональные практики».

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в течение 9 месяцев проводил еженедельный мониторинг лучших управленческих решений, направленных на повышение качества жизни людей. За это время было отобрано более 700 проектов, они были оцифрованы и описаны.

Программа Санкт-Петербурга теперь предлагается регионам для тиражирования как лучшая практика. Это, безусловно приятно и почетно.

Поучаствовать в конкурсе могли молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, которые уже получили диплом о высшем образовании или учились на последнем курсе. Обязательным требованием было и наличие управленческого опыта — не менее двух лет.

Также город дал возможность проявить себя и людям от 36 до 55 лет, если их опыт управления составлял не менее пяти лет. Правительство города специально пошло на этот шаг, потому что понимает, важна преемственность поколений. В управленческой среде должны быть люди, которые уже многое знают, многое умеют. Люди, которые могут научить более молодых ребят. В опытных управленцах, которые идут в ногу со временем и могут помочь городу, Администрация также заинтересована.

Всего заявки на участие подали 35 639 управленцев из 82 регионов России. Кстати, заинтересовались конкурсом и жители из других стран. Граждане семи иностранных государств подали заявки на участие. Этот факт говорит о том, что Петербург как город, в котором хочется жить и развиваться, пользуется большим спросом не только среди россиян, но и за рубежом.

Конкурсантам нужно было пройти 3 этапа испытаний. На первом дистанционном этапе оценивались способности, личностные качества и управленческий потенциал участников. Для этого им нужно было пройти онлайн-тестирование. Из 35 639 участников в очный этап прошли всего 502 полуфиналиста, и только 249 — в финал.

22−23 августа прошлого года в рамках всероссийского молодежного форума «Выше крыши» прошли финальные испытания.

Топ-100 участников получили возможность войти в кадровый резерв города. Некоторые из них уже были приглашены на работу в Администрацию города. Например, Елена Никитина, которая вошла в топ-100 победителей конкурса, стала специальным представителем Губернатора Санкт-Петербурга. До конкурса Елена занимала должность президента Благотворительного фонда культуры семьи и детства, а также активно участвовала в жизни нашего города. Так, в 2014 году девушка была избрана заместителем руководителя по внешним связям и межэтническим связям Молодежной коллегии — коллегиального совещательного органа при Губернаторе Санкт-Петербурга. А затем и руководителем комиссии по социальной политике.

Советником вице-губернатора стала Биана Петте, а заместитель главного врача «Николаевской больницы» Рамин Гаджиев был назначен на должность главного врача Санкт-Петербургского «Врачебно-физкультурного диспансера Красногвардейского района». К коллективу Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями присоединилась Кристина Калиновская. Сейчас она занимает должность начальника отдела массовых мероприятий и развития добровольческой деятельности.

Также лучшие финалисты смогут принять участие в программе наставничества, которая рассчитана на целый год. Ведущие руководители из разных сфер нашего города — государственное управление, бизнес, культура и здравоохранение — поделятся своим опытом управления, помогут в развитии и совершенствовании компетенций победителей конкурса.

В рамках этой программы наставники и наставляемые встречаются и обсуждают профессиональные и личностные цели конкурсанта, способы их достижения, перспективные направления развития их карьеры. Вместе финалисты и опытные руководители разрабатывают рекомендации по приобретению и развитию необходимых навыков и качеств для управленца, которые каждый из победителей сможет применить.

К программе уже присоединились более 40 успешных управленцев нашего города. Александр Дмитриевич Беглов также выступает наставником для одного из лучших финалистов конкурса — Вадима Синильникова. К команде наставников присоединились вице-губернаторы Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, Евгений Елин, Владимир Княгинин, Анна Митянина, Николай Линченко, Максим Шаскольский.

Еще одним преимуществом для победителей кадрового конкурса является то, что все 100 человек могут пройти обучение в рамках образовательной программы «Горизонты возможностей». Эту программу специально для финалистов разработали эксперты «Высшей школы экономики», а Правительство Петербурга полностью оплатило обучение.

30 января Александр Дмитриевич Беглов дал старт программе обучения «Горизонты возможностей». Теперь до июня 2020 года топ-100 участников конкурса смогут отточить свои управленческие навыки.

Кстати, во время обучения Правительство города предложило финалистам разработать групповые проекты в рамках одного из стратегических приоритетов социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года: «Комфортный», «Открытый», «Умный» и «Социальный город». Среди заявленных тем — и экологическая безопасность, и развитие транспортного комплекса Петербурга, малого предпринимательства и промышленности, и повышение уровня жизни населения, и многое другое. По окончанию программы ребята презентуют свои проекты руководству Петербурга и как эксперты помогут решить те проблемы, которые сейчас есть в городе.

Новые знания помогут молодым управленцам реализовывать полезные для Петербурга проекты на самом высоком уровне.

Сейчас в Северной столице формируется сообщество активных граждан, в которое войдут победители конкурсов «Лидеры России» и «Мой город — мои возможности». Город готов оказать всестороннюю поддержку сообществу и ждет от наших победителей инициатив и проектов, направленных на развитие города.

В целом кадровый конкурс «Мой город — мои возможности» помог отобрать 100 талантливых и нацеленных на результат людей, которые усилят команду Петербурга в самых разных сферах. Для самих ребят этот конкурс стал возможностью не только заявить о себе, но и познакомиться с очень интересными людьми. Правительство Санкт-Петербурга нацелено и дальше активно работать с финалистами и привлекать их к самым разным проектам, направленным на развитие Северной столицы.

— Александр Беглов является одним из наставников конкурса «Лидеры России». Расскажите, пожалуйста, о его работе с участниками конкурса.

— Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов стал наставником для Николая Парфентьева — одного из петербуржцев, который также вошел в число победителей конкурса «Лидеры России».

Во время конкурса Николай участвовал в реализации социального проекта «Будь в курсе». Это история о повышении финансовой грамотности пенсионеров Петербурга и об их защите от мошенников. Это был коллективный проект, идеологом которого выступил другой полуфиналист. Николай взял на себя разработку образовательного контента и организацию нескольких семинаров.

Если говорить о программе наставничества, то Александр Дмитриевич Беглов и Николай Парфентьев активно обсуждали социальные проекты, а также вопросы развития энергетического комплекса.

Николай проявил себя как человек целеустремленный и профессиональный. После конкурса он продолжил строить карьеру в одной из крупнейших федеральных компаний. С 27 мая 2019 года Николай Парфентьев стал советником генерального директора ПАО «Российские сети», до этого он был заместителем генерального директора в частной энергетической компании.

Из-за того, что сейчас Губернатор Санкт-Петербурга и победитель конкурса работают в разных городах, встречаться часто стало сложнее. Но Александр Дмитриевич Беглов всегда готов поддержать Николая, дать совет, опираясь на свой опыт работы в федеральных структурах.

— Расскажите, пожалуйста, о лучших проектах «Сердце лидера» в Санкт-Петербурге.

— Еще одна прекрасная конкурсная история — это возможность реализовать свой социальный проект «Сердце лидера».

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особую значимость приобретает проект «Боевая слава».

Авторы проекта — Борис Изюмов и Дмитрий Юрьев — разработали портал boevayaslava.ru — уникальный информационный ресурс, где систематизирована информация о Великой Отечественной войне. Здесь размещены оцифрованные письма, документы, военные фотографии.

На протяжении этого года ребята активно работали со школьниками. Проводили уроки мужества «Уроки Памяти и Славы», где рассказывали «живые истории» о героях Великой Отечественной войны. Открыли «Школу боевой славы», где рассказывали детям, например, о том, как работать с фронтовыми письмами и онлайн-архивами. Организовали «Выезд боевой славы» — победители конкурса отвезли старшеклассников на места сражений, которые были задействованы в ходе Синявинской наступательной операции. Там школьники прошли по маршруту, напоминающему боевой путь 120-го минометного полка. Еще Борис и Дмитрий открыли штаб «Боевой славы» в Нижнем Новгороде.

На следующий год ребята поставили перед собой цель — провести 75 Уроков Памяти и Славы в разных городах России.

Еще один пример — Владимир Остроменский — победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019. Владимир успел принять участие в трех проектах.

Первый из них — «Буду знать!». Специалисты из сфер финансов, юриспруденции, информационных технологий и здравоохранения провели 5 встреч с более чем 350 школьниками. Эксперты рассказали ребятам о своих профессиях, чтобы, поступая в университет, у старшеклассников было четкое представление о будущей профессии.

Второй проект — «Будь в курсе!». Более чем 30 спикеров реализуют проект в Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде и Сыктывкаре. Людям «серебряного» возраста рассказывают о финансах, законах и о здравоохранении. На занятиях пенсионеры узнают о том, как правильно распределять свои финансовые потоки и сохранять те денежные средства, которые у них есть, как не попасться в руки мошенникам. В рамках юридического блока лидеры рассказывают о том, как защитить свои права, как правильно получать информацию быстро, чтобы не стоять в очередях. В рамках модуля «Здоровье» слушатели узнают о том, как выбирать оригинальные препараты и определить подделку. Ребята уже провели 20 семинаров, а в 2020 году планируют провести еще 23 занятия и расширить географию проекта.

Третий проект, который реализует Владимир и планирует масштабировать в рамках клуба Лидеров России «Эльбрус», называется «Делай Чудо». Владимир проводит с единомышленниками детские праздники, мастер-классы для детей, в том числе физические и химические опыты, арт-терапию. Более того, они оказывают малышам и подросткам психологическую поддержку.

В перспективе ребята хотят сделать так, чтобы дети могли учиться онлайн и не выпадать из образовательного процесса из-за болезни: получать те же самые знания, сдавать контрольные работы.

Всего 26 петербуржцев провели акции, направленные на помощь той или иной группе населения или на решение общественно важных задач. Это неплохой показатель, но в последствии еще больше петербуржцев присоединятся к ребятам и совершат еще больше добрых поступков.

— Что хотели бы пожелать в Смольном участникам полуфинала конкурса «Лидеры России», который пройдет в Санкт-Петербурге?

— В первую очередь, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов хочет поздравить всех полуфиналистов с тем, что они уже на полпути к победе во всероссийском конкурсе лидеров. Сражаться за звание одного из лучших управленцев России в полуфинале — это уже успех, результат большой работы. Однако никогда не нужно останавливаться на достигнутом. Александр Беглов желает каждому удачи и успешного выхода в финал.

У полуфиналистов есть уникальная возможность проявить свой ум, характер, лидерские навыки и доказать, что именно они способны взять ответственность за будущее всей страны. Оставайтесь собой, помните, что не все и не всегда получается с первого раза, но важно быть упорным и настойчивым, иметь долгую волю на пути к желанному результату.

Петербург как крупнейший деловой, культурный и образовательный центр России нуждается в энергичных, предприимчивых и уверенных в своих силах управленцах. И конкурс «Лидеры России» помогает отбирать таких молодых, ответственных и профессиональных специалистов, которые готовы реализовывать новые идеи и проекты.

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