Киев, , 11:08 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, Верховная рада должна рассматривать во втором чтении законопроект о продаже земли, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что голосование по земельной реформе в первом чтении состоялось 13 ноября, после чего в документ внесли 4 тыс. правок. В конце декабря правки рассмотрел профильный аграрный комитет украинского парламента.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что парламенту Украины предстоит «земельная ночь».

«Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3−4 часов утра закончим», — заявил Арахамия.

Рассмотрение земельной реформы в Раде будет сопровождаться сразу несколькими массовыми протестными акциями. В связи с этим Национальная полиция Киева усилила меры безопасности в центре столицы Украины.

Украинские СМИ сообщают, что сегодня утром в Раде проходит заседание фракции «Слуга народа» при участии президента Зеленского. По информации источников, президент уговаривает депутатов поддержать реформу, потому что для правящей партии на счету каждый голос.