Киев, , 11:09 — REGNUM Национальная полиция Украины усилила меры безопасности в центре Киева, сообщил 6 февраля ресурс «Информатор».

В центр города стянуты полицейские, спасатели, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

В 9:00 мск в центре Киева началась акция протеста против принятия законопроекта о рынке земли. В ней участвуют около 500 человек, люди начинают собираться.

Напомним, 6 февраля Верховная рада Украины может одобрить во втором чтении законопроект об открытии рынка земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко призвала людей собраться у стен Верховной рады, чтобы предотвратить принятие законопроекта о рынке земли.

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