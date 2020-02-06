Амстердам, , 11:06 — REGNUM В Нидерландах во время заседания суда 5 февраля в апелляционном деле против Геерта Вилдерса последний столкнулся с государственным обвинителем. Вилдерс заявил, что прокуратура «ослеплена ненавистью» против него и его партии. По словам Вилдерса, процесс против него является «дном правового государства», действия прокуратуры — «бесстыдными».

В ответ государственный обвинитель заявил, что ни один обвиняемый ещё никогда так к нему не обращался. Обвинитель назвал упрёки Вилдерса совершенно несправедливыми. По его словам, Вилдерс перешёл грань, обвинив прокуратуру во лжи.

Поводом к конфликту стал вопрос о том, имели ли место попытки правительства влиять на действия прокуратуры в деле Вилдерса. Такие попытки были бы нарушением принципа разделения властей. 5 февраля прокуратура сообщила, что не нашла доказательств вмешательства властей в дело Вилдерса. Прокуратура и ранее выступала с таким утверждением. Однако 3 февраля было обнародовано 475 документов из ведомственной переписки между прокуратурой и Министерством юстиции, содержание которых, по мнению Вилдерса, подтверждают политический характер судебного преследования, мишенью которого он является.

Дело против Вилдерса было заведено в связи с его выступлением перед сторонниками 19 марта 2014 г., после муниципальных выборов в Нидерландах. В ходе выступления Вилдерс спросил у них, чего они хотят: чтобы число переселенцев из Марокко увеличивалась или уменьшалась. Собравшиеся в ответ скандировали:"Меньше меньше меньше!». На это Вилдерс ответил:"Мы позаботимся об этом».

Слушание дела Вилдерса продолжится 23 марта.