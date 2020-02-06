Лондон, , 11:06 — REGNUM Влияние Германии и Франции в Евросоюзе увеличилось, после того как оттуда вышла Великобритания, при этом союзники Лондона лишились былого политического веса в вопросах принятия или блокировки разных законодательных инициатив. Такое мнение 6 февраля высказывается в британской газете Financial Times.

«Страны, подобные Нидерландам, привыкли прятаться за спиной Великобритании, надеясь, что она будет громогласно представлять их интересы», — приводит издание мнение представителя исследовательского Центра европейских реформ Агаты Гостыньска-Якубовской.

Также она отметила, что если бы в ЕС было ещё одно государство, способное наложить вето, это было бы лучше для союза.

Кроме этого, в публикации Financial Times отмечается, со ссылкой на источник в дипломатических кругах, что после Brexit Швеция, Дания, Австралия и Нидерланды объединились в требовании к Брюсселю не раздувать бюджет ЕС.

«Именно этим мы в основном и занимались последние три года: беседовали с другими 26 странами и выясняли, где у нас могут быть схожие взгляды», — заявил источник.

При этом указывается, что страны Центральной и Восточной Европы выражают беспокойство, что Brexit может привести к смягчению позиций по отношению к России, так как Франция при поддержке таких стран, как Финляндия и Италия, намерена улучшить свои отношения с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил надежду, что Соединенному Королевству удастся заключить соглашение о свободной торговле с Австралией в ближайшее время.