Минск, , 11:11 — REGNUM Генеральный штаб Вооружённых сил Белоруссии предсказал конфликт на Украине за два года до его начала. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления белорусского генштаба Павел Муравейко в интервью изданию «Беларусь сегодня».

Он отметил, что план обороны Белоруссии, принятый в конце 2019 года, направлен не на классическую оборону, а на предотвращение возможной агрессии и войны.

«Скажем, те события, которые произошли на соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала», — сказал Муравейко.

Он пояснил, что белорусские военные оценивают, откуда может исходить угроза, а затем задействуют разные методы её минимизации. Это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Способы и формы защиты страны просчитываются, подобно ситуациям в шахматной партии, добавил военный.