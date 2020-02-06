Тбилиси, , 10:59 — REGNUM Новый законопроект «О реабилитации и банкротстве» рассматривают в правительстве Грузии. Об этом 6 февраля на заседании заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Над ним детально работали Минюст, Минэкономики и Минфин. — заявил Газария. — Я убежден, что это будет один из самых успешных законопроектов на международном уровне, и он принесет пользу грузинской экономике».

Как рассказал премьер-министр, принятие нового закона в Грузии даст возможность компаниям избежать банкротства и сохранить производство, что в свою очередь поможет сохранить рабочие места.