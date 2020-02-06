Пекин, , 10:59 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае достигло 563 человек, об этом 6 февраля сообщает Al Jazeera со ссылкой на официальные источники в министерстве здравоохранения Китая.

За последние сутки, как отмечают журналисты издания, от инфекции скончались 73 человека. Большая часть умерших зафиксирована в провинции Хубэй, откуда начал распространяться вирус.

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайской провинции Ухань, число заразившихся оценивается в несколько десятков тысяч человек. Также отмечены случаи выздоровления.

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