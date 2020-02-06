Тбилиси, , 10:45 — REGNUM Грузия движется в сторону нестабильности. Такое заявление сделал учёный, специализирующийся на политике, директор по исследованиям Института Центральной Азии и Кавказа Сванте Корнелл в интервью грузинской редакции «Голоса Америки» (СМИ-иностранный агент).

«Грузия не идет в том направлении, которое превратит ее в более стабильную и свободную страну. Наоборот, я боюсь, что Грузия превратилась в страну с растущей нестабильностью», — сказал Корнелл.

По его мнению, причиной якобы неверного пути Грузии являются действия грузинского правительства. Он также заявил, что из-за этого в стране растет недовольство.

При этом Корнелл подчеркнул, что в США продолжают проявлять значительный интерес к Грузии.