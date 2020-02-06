Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования и поддержку жителям партнерской провинции Хэбэй в Китае и всему китайскому народу в связи с трагическими последствиями эпидемии коронавируса. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба главы региона.

В своем обращении на имя губернатора провинции Хэбэй Сюй Циня Александр Дрозденко передает слова поддержки жителям дружественной провинции Хэбэй и пожелания скорейшего преодоления этой тяжелой ситуации. Также глава региона направил обращение со словами поддержки и соболезнованиями в адрес временно исполняющего обязанности генерального консула КНР в Санкт-Петербурге Чжан Вэя.

«Уверен, действия, предпринимаемые руководством страны по предотвращению распространения вируса, стойкость и мужество китайского народа помогут в ближайшее время одержать победу в борьбе с эпидемией», — отмечается в письме главы Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также высказал сочувствие китайскому народу от лица петербуржцев.

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