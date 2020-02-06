Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Губернатора Петербурга Александра Беглова вызвали в суд в качестве ответчика по иску секретаря Фрунзенского районного отделения партии «Единая Россия» Игоря Артемьева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском муниципальном образовании № 72.

Артемьев оспаривает конкурс по выбору главы местной администрации муниципалитета, где после выборов 2019 года «Единая Россия» потеряла большинство, 15 мест из 20 заняли выдвиженцы от «Партии роста», назначив главу местной администрации и избрав председателем совета Павла Швеца.

Артемьев тоже подавал документы на участие в конкурсе на должность главы местной администрации, но не был к нему допущен конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия на 50% формируется муниципальным советом, а на 50% — губернатором. В связи с этим Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга и привлек Беглова ответчиком, наряду с муниципальным советом МО № 72 и конкурсной комиссией.

Следующее заседание суда состоится 2 марта в 10:30 мск.

Помимо избрания главой местной администрации, Игорь Артемьев оспаривает и избрание Швеца главой муниципалитета, а также подал жалобу в УФАС на конкурс по уборке муниципалитета.