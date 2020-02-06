* запрещённая в России организация

Абуджа, , 10:43 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что подавляющее большинство жертв нападений исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — мусульмане, добавив, что боевики используют религию для разобщения нигерийцев. Об этом президент сообщил в интервью корреспонденту сайта Christianity Today.

Бухари заявил, что боевикам «нельзя позволять разделять хороших христиан и хороших мусульман».

»Это реальность — около 90% всех жертв «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были мусульманами, среди них — похищение более 100 мусульманских школьниц вместе с их одноклассницей-христианкой, расстрелы в мечетях и убийство двух выдающихся имамов», — подчеркнул Бухари.

Как передают репортеры, «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявляет активность в Нигерии уже десятилетие.

«Сегодня террористы пытаются построить между нами невидимые стены. Они потерпели неудачу в своих территориальных амбициях, поэтому теперь вместо этого они стремятся разделить наше душевное состояние, отдаляя нас друг от друга», — добавил он.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании президент Бухари обещал победить террористов.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.