Москва, , 10:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление главе Индонезии Джоко Видодо в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает посольство России в Джакарте через официальный аккаунт в Facebook.

«Наш двусторонний политический диалог и взаимовыгодное сотрудничество в торговле, экономике, науке, технике и других областях растут. Координация наших усилий в Организации Объединенных Наций и других многосторонних организациях дала хорошие результаты», — говорится в поздравлении президента Российской Федерации.

«Я с нетерпением жду встречи с вами (Джоко Видодо) в Москве и Санкт-Петербурге. Я искренне желаю вам здоровья, успехов и процветания для всех граждан Индонезии», — цитирует посольство президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что в этом году Россия планирует провести первые военные учения с Индонезией.

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