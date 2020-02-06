Бельцы, Молдавия, , 10:27 — REGNUM Сотрудника консульства Украины в Молдавии подозревают в изнасиловании 17-летней девушки, сообщило 5 февраля издание Nordnews.md.

Девушку изнасиловали в ночь с 4 на 5 февраля в городе Бельцы. Подозреваемые — мужчины в возрасте 37 и 38 лет. По данным СМИ, одного из них задержали, а второго — нет, поскольку у него дипломатический иммунитет.

Журналисты выяснили, что один из подозреваемых — сотрудник консульства Украины Александр Сторожук. Пресс-служба консульства не комментировала эту информацию, в полиции данные сведения не подтвердили и не опровергли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский суд восстановил в должности консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, публиковавшего в социальных сетях антисемитские высказывания, а также провокационные фото.

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