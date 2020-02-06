Нур-Султан, , 10:14 — REGNUM Из зон боевых действий в Сирии и Ираке эвакуированы все граждане Казахстана, которые планировали вернуться на родину. Об этом 6 февраля заявил журналистам заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) республики Нургали Билисбеков в парламенте Казахстана.

По его словам, КНБ завершил почти все этапы операции «Жусан». «Больше практически пока не планируется», — отметил Билисбеков. По его словам, спецслужбы продолжают проводить работу с гражданами, которые находятся в зонах конфликта.

Представитель КНБ добавил, что из числа лиц, вернувшихся в Казахстан, к уголовной ответственности привлечен 41 человек. Вместе с тем в зонах боевых действий остаются более 100 граждан республики, сказал Билисбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года власти Казахстана вернули из Ирака 14 детей, которые находились в местах лишения свободы вместе со своими родителями.

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