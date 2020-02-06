Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Сенатору от Республиканской партии США Митту Ромни, который частично поддержал процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа, инициированную Демпартией страны, нужно было направить эти энергию и злость на выборную кампанию за пост главы США в 2012 году. Об этом 6 февраля написал на своей странице в соцсети Twitter сам Дональд Трамп.

«Неудавшийся кандидат в президенты (на президентских выборах в США в 2012 году — ред.) Митт Ромни, направив такую же энергию и злость, которые он лицемерно продемонстрировал в отношении меня, на то, чтобы одолеть ненадежного (президента США с 2009 по 2017 год) Барака Обаму, мог бы выиграть выборы», — написал в своем сообщении американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенате США прошло голосование по поводу импичмента президенту страны Дональду Трампу, которое сняло с него все указанные обвинения. По первому пункту обвинения его оправдали 52 сенатора-республиканца, 48 других сенаторов выступили за обвинение американского лидера, при этом против Трампа проголосовал и его коллега по Республиканской партии Митт Ромни.

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