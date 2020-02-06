Эрбиль, Ирак, , 10:01 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с послом Франции в Ираке Бруно Обером, об этом 5 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности последние события в регионе и в Ираке, в том числе назначение нового премьер-министра страны Тауфика Аллави.

Со своей стороны Барзани подчеркнул, что Иракский Курдистан сделает все возможное для полного восстановления доверия между Эрбилем и центральным правительством в Багдаде.

Напомним, отношения между иракскими курдами и правительством Ирака было испорчено референдумом о независимости, прошедшем в сентябре 2017 года. После этого события курды утратили контроль над рядом спорных территорий.

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