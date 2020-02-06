Улан-Удэ, , 09:58 — REGNUM В Народном хурале Бурятии обсудили повышение ставки налога на недвижимое имущество организаций, исчисляемого из кадастровой стоимости. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, ставка должна была вырасти в 2020 года в четыре раза — с 0,5 до 2%.

Однако парламентарии считают, что такое резкое повышение может сильно ударить по местным предпринимателям, которых итак становится всё меньше. Депутат Михаил Гергенов заявил о «катастрофическом сокращении в Бурятии числа малых предпринимателей с 29 тысяч в 2012 году до 17 тысяч на настоящий момент».

В результате был предложен законопроект о принятии переходного периода. Согласно изменениям, повышение ставки налога произойдёт не одномоментно.

«В 2020 году ставку налога установить в размере 0,75 процента с ростом на 0,25. Далее каждый год до 2031 года включительно ставка будет расти на 0,1 процента, а в 2032 году — на 0,15 процента и достигнет ставки в 2 процента. Это предотвратит резкий рост налоговой нагрузки на бизнес», — отметили в заксобрании.

В настоящий момент документ находится на рассмотрении.

Читайте также: Депутат: в Бурятии может закрыться половина аптек