Джакарта, , 09:55 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что в этом году Россия планирует провести первые военные учения с Индонезией, сообщает CNN Indonesia.

«В этом году запланировано более 40 мероприятий, особенно в контексте военного сотрудничества между Индонезией и Россией. Например, мы надеемся, что первые военные учения между странами состоятся в этом году», — заявила Людмила Воробьева в эксклюзивном интервью CNN Indonesia.

По словам посла, в учениях примут участие индонезийские и российские военно-морские силы. Ряд российских военных кораблей будут направлены для совместных учений в Индонезию.

Людмила Воробьева также сообщила, что Россия планирует провести совместные военные учения со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Я до сих пор не могу подтвердить визит президента Владимира Путина в Индонезию в настоящее время, потому что мы сталкиваемся со значительными внутриполитическими событиями, связанными с конституционной реформой. Президент в настоящее время сосредоточен на внутренней повестке дня», — отметила посол РФ в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации открылась выставка архивных документов, приуроченная к 70-летию установления дипломатических отношений с Индонезией.

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