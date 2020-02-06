Оренбург, , 10:46 — REGNUM В Оренбурге горсовет 6 февраля проголосовал за кандидатуру первого замглавы муниципалитета Владимира Ильиных в качестве главы города. За кандидата свои голоса отдали 33 депутата, отказались от голосования трое членов фракции КПРФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского горсовета.

Напомним, на пост мэра изначально претендовали 13 человек, до конкурса допустили 12 кандидатов. После собеседования конкурсная комиссия предложила депутатскому корпусу четыре кандидатуры: юрисконсульт ЗАО «ЦАУ — Юрист» Александр Ивлев, первый заместитель главы Оренбурга Владимир Ильиных, глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев, мастер участка Оренбургского газоперерерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» Василий Кальнишевский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Дмитрий Кулагин сложил досрочно полномочия градоначальника и перешел на работу в Дом советов на должность вице-губернатора. С этого момента и.о. главы стал первый заместитель главы города Владимир Ильиных, приехавший в Оренбург из Свердловской области, где был депутатом Заксобрания.

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